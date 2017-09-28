صراحة – خالد الحسين :أقيمت اليوم أربع مباريات ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الأولمبي وجاءت نتائجها كالتالي:
الجيل – القادسية ( 0 – 2 )
الفتح – النصر ( 1 – 1 )
الفيصلي – الشباب ( 1 – 0 )
الخليج – الهلال ( 1 – 2 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 – القادسية ( 9 نقاط )
2 – الهلال ( 7 نقاط )
3 – الفيصلي ( 7 نقاط )
4 – الشباب ( 4 نقاط )
5 – الأهلي ( 4 نقاط )
6 – الاتحاد ( 4 نقاط )
7 – الأنصار ( 3 نقاط )
8 – هجر ( 3 نقاط )
9 – الخليج ( 3 نقاط )
10 – الباطن ( نقطتان )
11 – الفتح ( نقطتان )
12 – النصر ( نقطة واحدة )
13 – أحد ( بدون أي نقطة )
14 – الجيل ( بدون أي نقطة )