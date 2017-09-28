صراحة – خالد الحسين :أقيمت اليوم أربع مباريات ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الأولمبي وجاءت نتائجها كالتالي:

الجيل – القادسية ( 0 – 2 )

الفتح – النصر ( 1 – 1 )

الفيصلي – الشباب ( 1 – 0 )

الخليج – الهلال ( 1 – 2 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 – القادسية ( 9 نقاط )

2 – الهلال ( 7 نقاط )

3 – الفيصلي ( 7 نقاط )

4 – الشباب ( 4 نقاط )

5 – الأهلي ( 4 نقاط )

6 – الاتحاد ( 4 نقاط )

7 – الأنصار ( 3 نقاط )

8 – هجر ( 3 نقاط )

9 – الخليج ( 3 نقاط )

10 – الباطن ( نقطتان )

11 – الفتح ( نقطتان )

12 – النصر ( نقطة واحدة )

13 – أحد ( بدون أي نقطة )

14 – الجيل ( بدون أي نقطة )