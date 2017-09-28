صراحة – واس : دشّن محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي اليوم ، مشروع “قافلة أملج الصحية” أحد مشاريع لجنة أصدقاء المرضى بمحافظة أملج لعام 2017 بدعم من مؤسسة الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية فرع منطقة تبوك، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي , ومدير القطاع الصحي بأملج عبدالله عياد الفايدي.

وتجوّل المحافظ والحضور في المعرض التوعوي الذي اشتمل على أركان متنوعة تمثل الأنشطة والبرامج التوعوية التي تقوم بها القافلة , من أبرزها التوعية من أمراض السكري , والوقاية من مرض الكورونا , وأهمية التغذية الصحية , والمحافظة على صحة الفم والأسنان , والوقاية من أضرار التدخين والمخدرات , ومكافحة العدوى , وأهمية السلامة المنزلية , والتوعية بمخاطر الأجهزة الإلكترونية على الأطفال.

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم , تلا ذلك عرض مرئي عن مشروع القافلة .

بعدها القى مدير القطاع الصحي رئيس لجنة أصدقاء المرضى بأملج كلمة شرح فيها أنشطة وفعاليات مشروع “قافلة أملج الصحية” ، ثم ألقى مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي كلمة أشاد فيها ببرامج وأنشطة لجنة أصدقاء المرضى بمحافظة أملج .

وفي ختام الحفل تم تكريم الجهات الداعمة والرعاة والعاملين بالمشروع .