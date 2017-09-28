صراحة – واس : وقّعت اليوم اللجنة الأولمبية العربية السعودية وشركة تطوير للخدمات التعليمية، اتفاقية تعاون مشترك لتنفيذ مشروع برنامج اليوم الأولمبي المدرسي، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن مساعد المدير التنفيذي لإدارة العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية، والرئيس التنفيذي للجنة عبدالله الغامدي ، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير الدكتور محمد الزغيبي، وذلك بمقر الشركة بالرياض .

ونصت الاتفاقية على تبادل الخبرات والكفاءات بين الطرفين، بما يعزز العمل على تطوير الألعاب الرياضية الأولمبية في التعليم العام، ونشرها في المجتمع السعودي، عبر البرنامج الذي يستهدف قرابة الـ 65 ألف طالب يمثلون 160 مدرسة في جميع الإدارات العامة والبالغ عددها 16 إدارة تعليمية على مستوى المملكة، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وأوضح الأمير خالد بن بندر ، أن هذه الاتفاقية تمثل مشروعاً كبيراً ينتظر أن تصب نتائجه في مصلحة الوطن والرياضة السعودية، مؤكداً أن هذا التحدي لا يمكن للجنة أن تنجزه بشكل فردي، ولذلك جاءت هذه الاتفاقية بين اللجنة وقطاع التعليم بشكل عام ممثلا في شركة تطوير وهي الاتفاقية الثانية من نوعها، وذلك إيمانا من اللجنة الأولمبية العربية السعودية بأهمية الرياضة والتعليم على حد سواء، متمنياً نجاح واستمرارية مشروع اليوم الأولمبي المدرسي.

وأبان الدكتور محمد الزغيبي ، أن اليوم الأولمبي يستهدف المرحلة الابتدائية، لأن الاستثمار البشري في هذه المرحلة المبكرة من شأنه أن يعزز القيم الرياضية والأولمبية منذ الصغر في البراعم السعودية، مما يجعل الفرصة كبيرة لنجاحها واكتسابها المهارات اللازمة وبقائها معهم طويلا، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تعد تاريخية في وزارة التعليم، خاصة وأنها تستهدف تطوير أكثر من 300 من الكوادر التعليمية الوطنية وتحقيق أهداف هذا البرنامج، بواقع معلمين لكل مدرسة، وهو ما يجعله برنامجا استثنائياً خاصة مع الرغبة الجادة والأكيدة من الأولمبية السعودية في المشاركة والدعم الفني وتنفيذ اليوم الأولمبي المدرسي، وتكرار التجربة السابقة.

وأفاد المدير الفني لبرنامج اليوم الأولمبي المدرسي هادي صوعان ، أن البرنامج يستهدف خمسة ألعاب بين فردية وجماعية وهي “التنس، الجمباز، ألعاب القوى، كرة القدم، وكرة السلة”، حيث سيتم تأهيل وتدريب مجموعة من المدربين بالتعاون مع اللجنة الأولمبية ، والاستفادة من خبرتها الفنية في تنظيم الفعاليات الرياضة وإدارة البرنامج، والمساعدة في الإشراف الفني والاستفادة من بعض الأدوات والوسائل، مشيراً إلى أن الهدف المستقبلي يتمثل في التوسع لتغطية 46 إدارة تعليمية على مستوى المملكة.