صراحة – وكالات : أصدر النائب العام الليبي الصديق الصور، اليوم الخميس، 830 مذكرة توقيف بحق أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم “داعش”، بعد أشهر طويلة من التحقيقات.

وقال الصور، في مؤتمر صحفي إنه طلب من الإنتربول ملاحقة 50 شخصا آخرين موجودين خارج ليبيا، ومتهمين أيضا بالتورط مع تنظيم “داعش”.

وأضاف الصديق: “التحقيقات مع المعتقلين أتاحت للسلطات الكشف عن معلومات ثمينة حول كيفية عمل هذا التنظيم، بالإضافة إلى كشف هويات قادته في ليبيا”. مشيرا إلى أن “أبرز قادة التنظيم في ليبيا هم من الليبيين، إلا أن غالبية المقاتلين من دول مجاورة مثل تونس ومصر والسودان”.

وتابع الصور قوله: “العديد من أنصار التنظيم قتلوا في ضربات جوية الأسبوع الماضي على بعد نحو 240 كلم جنوب شرق سرت”.

وكان الجيش الأمريكي أعلن الأحد الماضي، أنه شن ست ضربات في ليبيا استهدفت التنظيم المتطرف، وأسفرت الضربات عن مقتل 17 من مسلحيه.