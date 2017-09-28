صراحة – وكالات : دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السلطات في ميانمار إلى وقف العمليات العسكرية ضد الروهينغا وإيصال المساعدات الإنسانية إليهم.

وكان فرحان حق، المتحدث باسم الأمم المتحدة قد صرح للصحفيين اليوم الخميس، بأن عدد اللاجئين الذين فروا من ميانمار ودخلوا بنغلاديش منذ اندلاع أعمال العنف في ولاية راخين أواخر أغسطس الماضي تجاوز الـ 500 ألف لاجئ.

وقال حق: “هذه هي أكبر حركة جماعية للاجئين في المنطقة منذ عشرات السنين، ويُعتقد أن العدد الإجمالي للاجئين الروهينغا في بنجلاديش يزيد على 700 ألف شخص”.

تجدر الإشارة إلى أن 7 أعضاء في مجلس الأمن الدولي، بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا طالبوا الأمين العام للأمم المتحدة بإفادة علنية للمجلس المؤلف من 15 عضوا بشأن أعمال العنف في ميانمار.

وأشار الطلب إلى أن السويد والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ومصر والسنغال وكازاخستان دعت إثيوبيا، التي تتولى رئاسة المجلس لشهر سبتمبر/ أيلول، إلى ترتيب الإفادة هذا الأسبوع.