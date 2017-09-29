صراحة – محمد المحسن : اكد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة حائل الرائد / سامي بن فهيد الشمري انه إستمراراً للجهود التي تبذلها شرطة منطقة حائل وأفرع الأمن العام وجميع الأجهزه الأمنيه بالتعاون مع فرع وزارة العمل والتنميه الإجتماعية بمنطقه حائل من خلال تنفيذ حملات أمنية شاملة على كافة أحياء مدينة حائل والمحافظات والقرى والهجر التابعة لها لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل.

وقد أسفرت هذه الحملة عن القبض على عـدد( ٢٠٦٢١ ) مخالفا ومـتخلفاً في الفترة مــن ١ / ١ / ١٤٣٨ هـ وحـتى ٣٠ / ١٢ /١٤٣٨ هـ تم إحالة المقبوض عليهم لجهة الاختصاص تمهيدا لإستكمال باقي الإجراءات النظامية بحقهم .

ولاتزال الحملة مستمرة لتعقب وضبط مخالفي نظام الإقامه والعمل والله الموفق ،،،،