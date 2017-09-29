صراحة – نواف العايد : نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، والمحلق الديني في سفارة خادم الحرمين الشريفين في البوسنة والهرسك دورة تدريبية على مهارات تحكيم المسابقات القرآنية، ضمن جدول أعمال المسابقة الدولية الرابعة والعشرين لحفظ القرآن الكريم في أوروبا، بالتعاون مع المشيخة الإسلامية في كرواتيا، وقد أقيمت جلسات تدريب الدورة في المركز الإسلامي في زغرب.

وبين مفتي كرواتيا رئيس المشيخة الإسلامية الدكتورعزيزحسنوفيتش، أن إقامة دورة تأهيلية لمحكمة المسابقات القرآنية تعد إضافة مؤثرة في مسيرة المسابقات القرآنية لحفظ القرآن الكريم، وخطوة مباركة في مجال التعاون بين المشيخة الإسلامية في كرواتيا ووزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية وسيسهم في تطوير أعمال المسابقة ورفع مستواها وتميز مخرجاتها ، معربا عن شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ إزاء الجهود التي تقدمها الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم في خدمة تأهيل المحكمين للمسابقات القرآنية في أوربا .

من جهته قال الملحق الديني في سفارة خادم الحرمين الشريفين في البوسنة والهرسك الشيخ عبدالمجيد الغيث: إنَّ هذا البرنامج التدريبي يأتي استمراراً للعطاءات المباركة، والخدمات الجليلة التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية للمسلمين في مختلف دول العالم، ورسالة تؤكد حرص المملكة على العناية بكتاب الله تعالى، ودعم الأنشطة والبرامج التي تخدم القرآن الكريم”، مشيراً إلى أن هذه الدورة هي الأولى من نوعها في القارة الأوربية، ومدتها خمس عشرة ساعة تدريبية، يشارك فيها واحدٌ وعشرون متدرباً يمثلون دولا أوربية، حيث تولى مهمة تقديم الدورة أستاذ كرسي الملك عبدالله للقرآن الكريم وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المستشار في الأمانة العامة للمسابقة الدكتور إبراهيم بن سعيد الدوسري .

وقد أشاد الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم الدولية في كرواتيا خالد ياسين بالتعاون المثمر، والتواصل البناء بين أمانة المسابقة الدولية الأوربية لحفظ القرآن الكريم، والأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية في المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أنَّ هذه الدورة التدريبية تُعدُّ انطلاقة مباركة لبرامج التدريب في المسابقات القرآنية تصدرتها بلاد الحرمين الشريفين – حفظها الله – .

وسيشارك – بمشيئة الله تعالى – ممثلان عن المملكة في المسابقة الأوربية الرابعة والعشرين لحفظ القرآن الكريم، التي بدأت اليوم الجمعة وهم: الشيخ علي عطيف عضو في لجنة تحكيم المسابقة، والمتسابق: عبدالله الصاعدي.