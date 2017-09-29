صراحة – فيصل القحطاني : تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من ضبط, 8 كيلو و 682 جراماً من مادة الشبو الخام و 163.200 حبة من حبوب الزناكس المحظورة .

وأوضح الناطق الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات العقيد عبدالعزيز بن محمد بن كدسه, أنه وفي إطار المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية والتي تمتهن تهريب المواد المخدرة وترويجها بالمملكة فقد تابعت الجهات المختصة بالمديرية ميدانياً خليه تمتهن تهريب المواد المخدرة وترويجها في الداخل أمكن من خلالها ولله الحمد الوصول لإثنين من عناصر الخلية ورصدهما بعد دخولهما لمدينة الرياض قادمين من إحدى الدول المجاورة وبقيادتهما شاحنتين وفي كمين أعد لذلك تم ضبطهما وهما من الجنسية الباكستانية, وبتفتيش الشاحنة الأولى عثر بداخلها على 4.780 كيلو جرام من مادة الشبو المخدرة (الخام), وعدد 50000 من حبوب الزناكس المحظورة, فيما عثر بالشاحنة الثانية على ما وزنه 3.902 كيلو جرام من مادة الشبو المخدرة (الخام), وعدد30000 من حبوب الزناكس المحظورة, وفي وقت لاحق تم القبض على مستقبل تلك الكميات في مدينة الرياض (من نفس الجنسية) وضبط في مقر سكنه عدد 83200 من حبوب الزناكس المحظورة.

وأكدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات حرصها بعون الله تعالى على تنفيذ مهامها لحماية أبناء الوطن من آفة تلك السموم.