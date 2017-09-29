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دوري المحترفين: الفيحاء والشباب أمام أحد والنصر

29/09/2017 1:08 م | الرياضية | 0 تعليقات

صراحة – فيصل القحطاني : ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين في جولته الخامسة تقام اليوم مباراتان ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة
الفيحاء – أحد
الملعب: ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ( المجمعة )
اليوم: الجمعة 29 سبتمبر 2017 م
الوقت: 6,30 مساءً
حكم الساحة: ماجد الشمراني
المساعد الأول: بدر الشمراني
المساعد الثاني: بليغ الرمضان
الحكم الرابع: محمد القرني

 

بطاقة المباراة
الشباب – النصر
الملعب: استاد الأمير فيصل بن فهد ( الرياض )
اليوم: الجمعة 29 سبتمبر 2017 م
الوقت: 8,15 مساءً
حكم الساحة: فهد المرداسي
المساعد الأول: عبدالله الشلوي
المساعد الثاني: محمد العبكري
الحكم الرابع: سامي الجريس

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