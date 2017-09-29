صراحة – فيصل القحطاني : ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين في جولته الخامسة تقام اليوم مباراتان ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

الفيحاء – أحد

الملعب: ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ( المجمعة )

اليوم: الجمعة 29 سبتمبر 2017 م

الوقت: 6,30 مساءً

حكم الساحة: ماجد الشمراني

المساعد الأول: بدر الشمراني

المساعد الثاني: بليغ الرمضان

الحكم الرابع: محمد القرني

بطاقة المباراة

الشباب – النصر

الملعب: استاد الأمير فيصل بن فهد ( الرياض )

اليوم: الجمعة 29 سبتمبر 2017 م

الوقت: 8,15 مساءً

حكم الساحة: فهد المرداسي

المساعد الأول: عبدالله الشلوي

المساعد الثاني: محمد العبكري

الحكم الرابع: سامي الجريس