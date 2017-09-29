صراحة – محمد المحسن : نفذ نظام الأسد وأجهزته الأمنية حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مخيم العائدين للاجئين الفلسطينيين بريف حمص شمال سوريا .

وأعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا اليوم أن الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد قامت بحملة دهم وتفتيش للمنازل في مخيم العائدين للاجئين الفلسطينيين دون معرفة أسباب الحملة.

وذكرت المجموعة في بيان أن أجهزة النظام السوري الأمنية استدعت عدداً من اللاجئين الفلسطينيين من الرجال والنساء للتحقيق معهم وأكدت على أنها اعتقلت 4 نساء فلسطينيات من المخيم حيث تم تحويلهم إلى دمشق دون معرفة تهمهم وأسباب الاعتقال.