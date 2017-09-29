صراحة – نواف العايد : سحبت أمس قرعة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم , التي أوقعت الفرق الكبار في مواجهات مع أندية من... كأس إسبانيا: مواجهات سهلة لبرشلونة وريال مدريد في دور الـ32