صراحة – نواف العايد :ضمن مباريات كأس الاتحاد السعودي لدرجة الناشئين في جولته الثانية تقام اليوم ست مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
الروضة – الاتفاق
الملعب: رديف ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )
اليوم: الجمعة 29 سبتمبر 2017 م
الوقت: 3,20 عصراً
بطاقة المباراة
الفتح – الاتحاد
الملعب: ملعب نادي الفتح ( الأحساء )
اليوم: الجمعة 29 سبتمبر 2017 م
الوقت: 3,20 عصراً
بطاقة المباراة
القادسية – الأهلي
الملعب: ملعب نادي القادسية ( الخبر )
اليوم: الجمعة 29 سبتمبر 2017 م
الوقت: 3,20 عصراً
بطاقة المباراة
الشباب – النصر
الملعب: ملعب نادي الشباب ( الرياض )
اليوم: الجمعة 29 سبتمبر 2017 م
الوقت: 3,30 عصراً
بطاقة المباراة
الرائد – الهلال
الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( بريدة )
اليوم: الجمعة 29 سبتمبر 2017 م
الوقت: 3,40 عصراً
بطاقة المباراة
الوحدة – هجر
الملعب: ملعب نادي الوحدة ( مكة المكرمة )
اليوم: الجمعة 29 سبتمبر 2017 م
الوقت: 3,55 عصراً