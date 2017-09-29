صراحة – فيصل القحطاني : أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم ، انطلاق المرحلة الثانية لتحرير قضاء الحويجة الواقع جنوب غرب كركوك والمناطق القريبة منها من الدواعش.

وأفاد بيان حكومي عراقي بانطلاق المرحلة المذكورة من عمليات تحرير الحويجة وجميع المناطق المحيطة بها ، مؤكداً أن نهاية عصابات داعش باتت قريبة جداً.

من جانبه أوضح قائد عمليات تحرير الحويجة الفريق عبد الأمير رشيد في بيان أن قوات مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع وجهاز مكافحة الإرهاب والفصائل الأخرى, شرعت اليوم بعملية واسعة لتحرير مركز قضاء الحويجة ونواحي الرشاد والعباسي والقرى والمناطق المحيطة بها, ضمن المرحلة الثانية من عمليات تحرير الحويجة.