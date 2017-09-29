صراحة – محمد المحسن : أعلنت الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية, آلية اعتماد النتائج للاختبار النهائي لشهادة الاختصاص السعودية, مشيرة إلى أنها تمر بخمس خطوات، تنتهي بإعلان النتائج.

وأوضحت الهيئة، أن أول خطوة تمر بها آلية اعتماد النتائج هي: مراجعة تحليل واحصائيات ما بعد الاختبار من قبل اللجنة المختصة, واتخاذ الإجراء العلمي اللازم ومن ثم إقرار النتيجة، فيما تشمل الخطوة الثانية مراجعة وتدقيق النتائج واعتماد الإدارة التنفيذية للتقييم، ومن ثم يأتي الإجراء الثالث وهو إعلام المتدربين بالنتائج عن طريق مدير البرنامج في تخصصه والشؤون الأكاديمية لجميع البرامج التي تتبع المركز التدريبي، أما الخطوة الرابعة فتشمل إرسال للمتدرب تقرير للأداء الشخصي ومقارنة أداءه مع جميع من جلس للاختبار، والخطوة الأخيرة رفع النتائج بموقع الهيئة الإلكتروني.

ودعت الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية، المتدربين إلى الاطلاع على الخطوات التي تمر بها اعتماد النتائج، متمنية لهم التوفيق في اختباراتهم.