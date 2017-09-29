صراحة – نواف العايد : أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية ممثلة في عمادة البرامج التحضيرية, عن تغيير مواعيد الدراسة لجميع طلابها وطالباتها في جميع المسارات لتبدأ من الساعة الثالثة والنصف عصراً، اعتبارًا من يوم الأحد 1439/1/11هـ.

ويأتي هذا الإجراء, بناءً على توجيه معالي مدير الجامعة الشيخ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، لما تقتضيه مصلحة الطلاب والطالبات في الدخول والخروج للكليات والوحدات الجامعية والأقسام بكل سلاسة، وتخفيفًا عليهم من الازدحام الشديد الذي يحيط بمداخل المدينة الجامعية، ولفك الاختناقات المرورية التي تحدث مع كثافة وكثرة المشروعات والتحويلات داخل وخارج الجامعة.