صراحة – واس : أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، اليوم أن التجربة النووية الأخيرة لكوريا الشمالية برهنت على أن بيونجيانج أحرزت تقدمًا مهما في برنامجها النووي وأن ذلك يمثل مستوى جديداً للتهديد للمجتمع الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن أمانو قوله ، “ليس لدينا القدرة لنقرر ما إذا كانت قنبلة هيدروجينية أم لا ، إلا أنه من الواضح أن القوة التفجيرية الناجمة عن التجربة الأخيرة أكبر من التجارب السابقة، موضحا أن ذلك يعني أن كوريا الشمالية أحرزت تقدما سريعا جدا، وأنه بالجمع مع عناصر أخرى ، فإن ذلك يمثل تهديدا جديدا وهو تهديد عالمي”.

وشدد على أنه من أجل معالجة التهديد الخطير فإنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يتحد.

وأضاف، إنه في الوقت الحالي، فإن الوكالة تراقب البرنامج النووي لكوريا الشمالية وتقدم معلومات للمجتمع الدولي من دون دخول مباشر للدولة.

يذكر أن أماندو يقوم حاليا بزيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى كوريا الجنوبية لمناقشة القضية الكورية الشمالية وتعاون منظمته مع سيئول.