صراحة – خالد الحسين : التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم , الأمين العام لوزارة الخارجية البلجيكية ديرك اختن.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجال العمل الإغاثي والإنساني وسبل دعم تعزيز التعاون الثنائي بهذا الخصوص.

وأطلع الدكتور عبدالله الربيعة الأمين العام لوزارة الخارجية البلجيكية على الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية من خلال المركز للعديد من دول العالم المحتاجة خاصة اليمن.

ونوه ديرك اختن بالعمل الإنساني الرائع الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي شمل العديد من المحتاجين في مختلف دول العالم