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هطول أمطار على محافظة محايل

29/09/2017 5:06 م | المناطق | 0 تعليقات

صراحة – محمد المحسن : هطلت أمس أمطار متوسطة على محافظة محايل ، شملت معظم الأجزاء الجنوبية من المحافظة ، ارتوت على إثرها الأرض .
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

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