هطول أمطار على محافظة محايل 29/09/2017 5:06 م | المناطق | 0 تعليقات صراحة – محمد المحسن : هطلت أمس أمطار متوسطة على محافظة محايل ، شملت معظم الأجزاء الجنوبية من المحافظة ، ارتوت على إثرها الأرض . جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد . 0 تويتر فيسبوك جوجل+ واتساب إقرأ أيضا محافظ أملج يدشّن مشروع “قافلة أملج الصحية” صراحة – واس : دشّن محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي اليوم ، مشروع “قافلة أملج الصحية” أحد مشاريع... محافظ أملج يدشّن مشروع “قافلة أملج الصحية” المزيد الرئاسة العامة توقع عقد رخصة قيادة العمل الميداني مع المركز الوطني للقياس صراحة – نواف العايد : بحضور معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن... الرئاسة العامة توقع عقد رخصة قيادة العمل الميداني مع المركز الوطني للقياس المزيد مستشفى الإيمان العام يقدم خدماته لأكثر من ( 140 ) ألف مراجع صراحة – نواف العايد : أفادت صحة الرياض أن قسم الطوارئ بمستشفى الإيمان العام بالرياض قدم خدماته العام الماضي... مستشفى الإيمان العام يقدم خدماته لأكثر من ( 140 ) ألف مراجع المزيد أرسل إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني