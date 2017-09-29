صراحة – محمد المحسن : هطلت أمس أمطار متوسطة على محافظة محايل ، شملت معظم الأجزاء الجنوبية من المحافظة ، ارتوت على إثرها الأرض .

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .