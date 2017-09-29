صراحة – نواف العايد : سحبت أمس قرعة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم , التي أوقعت الفرق الكبار في مواجهات مع أندية من الدرجة الثالثة في دور الـ32 من المسابقة.

وسيلتقي برشلونة حامل اللقب مع مورسيا، وريال مدريد بطل الدوري مع فوينلابرادا، ويلعب اتلتيكو مدريد مع التشي، واشبيلية مع قرطاجنة.

وتجمع أربع مواجهات بين أندية من الدرجة الأولى حيث سيلعب خيتافي مع ألافيس، وديبورتيفو لاكورونيا مع لاس بالماس، وجيرونا مع ليفانتي، وايبار مع سلتا فيغو.

وتقام مباريات الذهاب خلال الفترة من 24 إلى 26 تشرين أكتوبر، ومباريات الإياب من 28 حتى 30 تشرين نوفمبر 2017.