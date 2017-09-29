صراحة – خالد الحسين : فازت أمانة العاصمة المقدسة بجائزة الشرق الأوسط لتميز المدن والبلديات الذكية في دورتها السابعة ، وذلك عن فئة “تميز العناية بخدمة المتعاملين” على مستوى القطاعات الحكومية والخاصة في الشرق الأوسط ، والتي تمنح لأفضل الممارسات المتميزة نحو تطوير المدن الذكية والبلديات لتحقيق متطلبات وخدمات المستفيدين بجودة عالية .

وتسلم الجائزة من اللجنة المنظمة معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار ، بحضور المهندس وائل بن صالح حلواني مدير عام خدمة العملاء والمهندس إبراهيم بن حامد صايغ مدير إدارة الجودة والتميز المؤسسي ، وذلك في حفل أقيم أمس الخميس بفندق برج العرب في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة حضره العديد من الشخصيات بمختلف القطاعات والدول ، .

وتهدف الجائزة، التي ينظمها معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز لأفضل الإنجازات للبلديات في مختلف المجالات ، لمواكبة معدلات التنافسية العالمية، في تطوير جودة الحياة والتحول نحو الخدمات الذكية والتخطيط الاستراتيجي الحديث للبنية التحتية المستدامة، وذلك دعماً للرؤى المستقبلية الطموحة للمنطقة وتوفير تقنيات مبتكرة من خلال إدارة المعرفة بما يتناسب مع استراتيجيات الحكومة والمدن الذكية واستراتيجيات التطوير المستقبلية.

وقد تم منح أمانة العاصمة المقدسة الجائزة عن فئة تميز العناية بخدمة المتعاملين ، حيث استطاعت الأمانة مؤخرا تحقيق العديد من الإنجازات الملموسة عبر تطبيقها لأحدث الأنظمة التكنولوجية والمبنية على علم الإدارة الحديث والتي قادت إلى تطوير أساليب تعاملاتها مع العملاء وتسهيل إجراءاتهم وارتفاع مستوى رضاهم من خلال مؤشرات قياس الأداء .

ويأتي نيل أمانة العاصمة المقدسة لهذه الجائزة استكمالا لرحلتها في الجودة والتميز المؤسسي نحو التحسين بهدف الارتقاء بمستوى الاعمال والخدمات المقدمة للمستفيدين واستمرارا لمسيرتها نحو التطوير وامتداداً لجوائز عدة حصدتها الأمانة على المستويين المحلي والعالمي بعدة مجالات ومواكبة للنقلة النوعية التي تشهدها الأمانة في هذا المجال.

وأعرب معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار ، عن بالغ شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل لجميع قطاعات الدولة بما فيها القطاع البلدي في كل ما يخدم الوطن والمواطن، لافتا إلى دعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة وتوجيهاته السديدة لتطبيق مفهوم المدن الذكية وبمتابعة ودعم من قبل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبد الملك آل الشيخ.

وأشار البار الى أن تحقيق الأمانة لهذه الجائزة يؤكد سيرها نحو تحقيق مبادرات رؤية المملكة 2030 وخطط التحول الوطني 2020 ، وتعزيز مسيرة التطور والنماء والارتقاء بالخدمات للتيسير على المواطنين وراحتهم، مؤكدا أن خدمة المواطنين والتيسير عليهم تمثل الجائزة الحقيقية للأمانة.