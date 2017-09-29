صراحة – نواف العايد : أعادت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية أمس الثلاثاء افتتاح مركزين صحيين في بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف بعد إغلاقها خلال الشهرين الماضيين .

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام والتوعية الصحية بصحة الشرقية مطلق بن محمد الجلعود أنه تم إعادة افتتاح المركزين المتمثلين في مركز صحي بلدة العوامية ومركز صحي الريف بالعوامية واللذان يقدمان خدماتهما لقرابة 30 ألف نسمة حيث أعيد تجهيز المركزين ليتناسبا مع تقديم الخدمات للمواطنين .

وبين الجلعود أن مركز صحي العوامية يقدم خدماته لقرابة 22 ألف نسمة ويبلغ عدد الملفات الطبية في المركز 1970 ملف صحي ويبلغ عدد المراجعين للمركز الصحي 23 ألف مراجع شهرياً ، في حين أن عدد السكان الذين يستفيدون من خدمة مركز صحي حي الريف ببلدة العوامية يبلغ 8 الالاف نسمة ، وتبلغ عدد الملفات الطبية في المركز 650 ملف صحي ، فيما يبلغ عدد المراجعين للمركز 9 الآلاف مراجع شهرياً .

وأشار الجلعود إلى أن صحة الشرقية لديها هناك خطة طموحة لتطوير القطاع الصحي على مستوى المنطقة، ومن ضمنها خطة تنفيذية لتطوير الخدمات، تركز على تطوير الرعاية الصحية الأولية، ويأتي تنفيذ تلك الخطة بمشاركة الجميع، ومن بينهم المستفيدين من الخدمات الصحية بالمنطقة.