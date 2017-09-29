صراحة – فيصل القحطاني : في تمام الساعة السادسة عشر والدقيقة الثلاثون من يوم الجمعة الموافق التاسع من شهر محرم وردنا بلاغ مفادة وقوع حادث حريق في عمارة بحي الفيحاء بالقرب من مسجد الإمام الذهبي وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في غرفة تقع بالدور الأول من عمارة مكونه من أربعة ادوار مأهولة بالساكنين

تم اخلاء مبنى العمارة والمقدر عددهم بقرابة 25 شخص وتمت السيطرة على الحادث واخماده وقد نجم عن الحادث اصابة فتاتين من ساكني العمارة بإختناق بسيط تلقوا العلاج اللازم في الموقع وهم بصحة جيدة صرح بذلك المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف الذي أوضح أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.