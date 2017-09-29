صراحة – محمد المحسن : أقيمت اليوم 6 مباريات ضمن الجولة الثانية لمسابقة كأس الاتحاد السعودي للناشئين لكرة القدم , حيث خسر الروضة

من الاتفاق ( 0 – 3 ) , والفتح من الاتحاد ( 0 – 1 ) , وفاز الأهلي على القادسية ( 3 ـ 0 ) وخسر الشباب من النصر ( 1 – 6 ) , وخسر الرائد من الهلال ( 0 – 1 ) وتعادل الوحدة – هجر ( 0 – 0 ) .

ومع نهاية الجولة تصدر النصر المجموعة الأولى بـ 6 نقاط , يليه الاتفاق في المركز الثاني بـ4 نقاط , والشباب ثالثاً بنقطة واحدة , وأخيراً الروضة في المركز الرابع بدون نقاط.

وجاء الاتحاد في صدارة المجموعة الثانية بـ6 نقاط يليه الفتح في المركز الثاني بـ3 نقاط , ثم الوحدة بنقطة واحدة في المركز الثالث, بفارق الأهداف عن هجر الذي احتل المركز الرابع.

وتصدر الأهلي المجموعة الثالثة بـ6 نقاط بفارق الأهداف عن الهلال “الثاني” , والرائد والقادسية في المركزين الثالث والرابع على التوالي بدون نقاط .