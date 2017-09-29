صراحة – وكالات: قبل يومين من الاستفتاء على استقلال كاتالونيا الذي يحظره القضاء الاسباني، سعى قادة الاقليم الجمعة الى تبديد الشكوك حول اجرائه، مؤكدين المضي قدما رغم محاولات مدريد إجهاضه.

وقال المتحدث باسم حكومة كاتالونيا جوردي تورول في مؤتمر صحافي في برشلونة “سيكون لدينا 2315 مكتب تصويت في كافة ارجاء المنطقة”، كما سيشارك اكثر من 7200 شخص في الاشراف على هذه المكاتب في استفتاء الاحد الذي دعي 5,3 ناخب للمشاركة فيه.

وفي ختام المؤتمر الصحافي عرض المتحدث، بحضور نائب رئيس اقليم كاتالونيا اوريول جونكيراس ومسؤول العلاقات الخارجية في حكومة كاتالونيا راوول روميفا صندوق تصويت بلاستيكي ابيض اللون شبه شفاف ممهورا بشعار حكومة كاتالونيا.

وأمرت السلطات الاسبانية الشرطة بمنع اي تصويت في الاستفتاء في سعيها للتصدي لواحدة من كبرى الازمات السياسية التي تواجه اسبانيا منذ اعادة تفعيل الديموقراطية في سبعينيات القرن الماضي بعد رحيل الدكتاتور فرانسيسكو فرانكو.

وتقوم الشرطة الاسبانية منذ ايام بمصادرة اغراض على صلة بالاستفتاء كبطاقات التصويت، الا انها فشلت حتى الآن في ايجاد كميات كبيرة من صناديق الاقتراع.