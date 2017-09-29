صراحة – نواف العايد : قلد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية في مكتبه بمقر السفارة في واشنطن أمس الملحق العسكري في أمريكا العميد طيار ركن يوسف الحربي رتبته العسكرية الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى لواء.

وقدم سموه التهنئة للملحق العسكري على الترقية متمنيا له مزيدا من النجاح في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

من جانبه عبر الملحق العسكري اللواء طيار ركن يوسف الحربي عن سعادته بهذه الثقة الملكية الكريمة, مشيرًا إلى أنها وسام شرف يفتخر بحمله في سبيل خدمة الدين ثم الملك والوطن.