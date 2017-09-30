صراحة – الرياض : ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين في جولته الخامسة تقام اليوم ثلاث مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

الفيصلي – الاتفاق

الملعب: ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ( المجمعة )

الوقت: 6,30 مساءً

حكم الساحة: خالد الطريس

المساعد الأول: إبراهيم الدخيل

المساعد الثاني: عبدالرحيم الشمري

الحكم الرابع: نايف المريخي

بطاقة المباراة

الهلال – القادسية

الملعب: استاد الأمير فيصل بن فهد ( الرياض )

الوقت: 8,15 مساءً

حكم الساحة: شكري الحنفوش

المساعد الأول: ياسر السلطان

المساعد الثاني: عمر الجمل

الحكم الرابع: خالد صلوي

بطاقة المباراة

الأهلي – الرائد

الملعب: مدينة الملك عبدالله الرياضية ( جدة )

الوقت: 8,15 مساءً

حكم الساحة: تركي الخضير

المساعد الأول: فيصل القحطاني

المساعد الثاني: عيسى خيبري

الحكم الرابع: حسين أبو شاهين