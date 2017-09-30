صراحة – الرياض : ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين في جولته الخامسة تقام اليوم ثلاث مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
الفيصلي – الاتفاق
الملعب: ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ( المجمعة )
الوقت: 6,30 مساءً
حكم الساحة: خالد الطريس
المساعد الأول: إبراهيم الدخيل
المساعد الثاني: عبدالرحيم الشمري
الحكم الرابع: نايف المريخي
بطاقة المباراة
الهلال – القادسية
الملعب: استاد الأمير فيصل بن فهد ( الرياض )
الوقت: 8,15 مساءً
حكم الساحة: شكري الحنفوش
المساعد الأول: ياسر السلطان
المساعد الثاني: عمر الجمل
الحكم الرابع: خالد صلوي
بطاقة المباراة
الأهلي – الرائد
الملعب: مدينة الملك عبدالله الرياضية ( جدة )
الوقت: 8,15 مساءً
حكم الساحة: تركي الخضير
المساعد الأول: فيصل القحطاني
المساعد الثاني: عيسى خيبري
الحكم الرابع: حسين أبو شاهين