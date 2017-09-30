صراحة – فيصل القحطاني : حقق فريق الفيحاء الفوز الأول له في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بتغلبه على ضيفه... الفيحاء يحقق فوزه الأول في المسابقة على حساب أحد