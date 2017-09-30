صراحة – الرياض : ضمن مباريات كأس الاتحاد السعودي لدرجة الشباب في جولته الثانية تقام اليوم ست مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
الاتفاق – الأهلي
الملعب: ملعب نادي الإتفاق ( الدمام )
الوقت: 12,00 ظهراً
بطاقة المباراة
الفتح – الشباب
الملعب: ملعب نادي الفتح ( الأحساء )
الوقت: 3,15 عصراً
بطاقة المباراة
هجر – الاتحاد
الملعب: ملعب نادي هجر ( الأحساء )
الوقت: 3,15 عصراً
بطاقة المباراة
القادسية – الهلال
الملعب: ملعب نادي القادسية ( الخبر )
الوقت: 3,15 عصراً
بطاقة المباراة
الرائد – النصر
الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( بريدة )
الوقت: 3,40 عصراً
بطاقة المباراة
أبها – الوحدة
الملعب: استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ( أبها )
الوقت: 3,45 عصراً