صراحة – الرياض : يستقبل معهد الإدارة العامة ابتداءً من غد الأحد, 2774 موظفًا حكوميًا وموظفة، للالتحاق بـ 112 برنامجًا تدريبيًا ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وأبها وفرعيه النسائيين بالرياض والدمام.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق، أن البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري, وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام.

ففي المركز الرئيس للمعهد بالرياض يلتحق 1114 موظفًا حكوميًا، بـ 40 برنامجاً تدريبياً هي: إدارة الاجتماعات، إدارة الأداء الوظيفي، إدارة الإيرادات والنفقات العامة، إدارة الوقت، إدارة خادم البريد Exchange Server، إدارة نظام التشغيل Windows -محطة العمل، أساسيات أمن المعلومات، أساسيات شبكات الحاسب الألي، إعداد التقارير، إعداد التقارير الهندسية، إعداد المراسلات، إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، الإبداع الإداري، الأساليب الإحصائية في الدراسات الميدانية، الإشراف المركزي على تنفيذ المشروعات، الأعمال التجارية، التحليل القانوني للقرارات الادارية، الجداول الإلكترونية (Excel)، العروض التقديمية (Power Point)، برمجة المشروعات الهندسية، تحليل اقتصاديات الاستثمار، تحليل العلاقة بين المتغيرات، تخطيط الموارد البشرية، تطوير خدمات المستفيدين، تطوير مدراء مراكز الرعاية الصحية الأولية (المرحلة المتقدمة)، حل المشكلات واتخاذ القرارات، شبكات النطاق المحلي اللاسلكية، لغة الاستفسار البنائية SQL، مبادئ المحاسبة المالية، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، مهارات السكرتارية الإبداعية، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، إدارة الفعاليات، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، أصول المحاسبة الحكومية، الاتصال الفعال في العمل، توزيع العمل، مهارات التعامل مع المرؤوسين، مهارات بناء فرق العمل.

فيما يلتحق في فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة, 778 موظفًا حكوميًا، بـ 29 برنامجًا تدريبيًا هي: إجراءات التقاضي أمام ديوان المظالم، إدارة الوقت، ادارة نظام التشغيل Windows -محطة العمل، إدارة نظام قواعد البيانات Oracle، أساسيات أمن المعلومات، أساسيات قواعد البيانات، إعداد التقارير، الاتصالات الإدارية، التفاوض مع الموردين، العروض التقديمية (Power Point)، القيادة الإدارية، برمجة تطبيقات النوافذ بلغة Visual Basic.net ،تطوير مدراء مراكز الرعاية الصحية الأولية (المرحلة المتقدمة)، تنمية مهارات استخدام الإنترنت في المكتبات، لغة الاستفسار البنائية SQL، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع الرؤساء، مهارات التفاوض، مهارات السكرتارية الإبداعية، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، أصول المحاسبة الحكومية، إعداد التقارير الإحصائية، الاتصال الفعال في العمل، الأرشفة الإلكترونية، التنسيق الاداري، الشراء المباشر، إنهاء الخدمة، توزيع العمل، مهارات بناء فرق العمل.

وفي فـرع المعهد بالمنطقـة الشـرقية يلتحـق 412 موظفًا حكوميًا، بـ 16 برنامجًا تدريبيًا هي: إدارة الأداء الوظيفي، ادارة الايرادات والنفقات العامة، إعداد المراسلات، الإبداع الإداري، التحقيق الإداري، الرقابة على المواد، القيود المحاسبية الحكومية، تصميم المسوح الإحصائية، لغة الاستفسار البنائية SQL، معالجة النصوص، أصول المحاسبة الحكومية، التقارير المالية الحكومية، الذكاء العاطفي، المحاسبة الحكومية في الفروع، توزيع العمل، مهارات التعامل مع المرؤوسين.

كما يلتحق في فرع المعهد النسائي بالرياض, 325 موظفة حكومية بـ 11 برنامجًا تدريبيًا هي: إدارة الاجتماعات، الاتصالات الإدارية، الإشراف الإداري، التخطيط التنفيذي، التنظيم في المرافق الصحية، تطوير خدمات المستفيدين، تنمية مهارات استخدام الإنترنت في المكتبات، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع المستفيدين، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل.

وفي فرع المعهد بمنطقة عسير يلتحق, 294 موظفًا حكوميًا بـ 11 برنامجًا تدريبيًا هي: أساسيات شبكات الحاسب الآلي، إعداد التقارير، التحليل القانوني للقرارات الإدارية، الجداول الإلكترونية (Excel)، الحقوق والمزايا المالية للموظف، تدقيق المستندات المالية الحكومية، حل المشكلات واتخاذ القرارات، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع الرؤساء، مهارات التعامل مع المستفيدين، الأرشفة الإلكترونية.

في حيت يلتحق بفرع المعهد النسائي بالدمام, 145 موظفة حكومية بـ 5 برامج تدريبية هي: إدارة الاجتماعات، العروض التقديمية (Power Point)، مهارات التعامل مع المستفيدين، الاتصال الفعال في العمل، مهارات بناء فرق العمل.