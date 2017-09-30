صراحة – شقراء : أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة شقراء عن اعتمادها حركة توجيه المعلمات المعينات حديثاً إلى مدارسهن حسب الاحتياج وعناصر المفاضلة.

ونوهت، فى عدة تغريدات على حسابها الرسمى بموقع تويتر، بأنه يمكن للمعلمة المعينة حديثاً الاطلاع على مدرستها الموجهة إليها من خلال مراجعة حسابها على برنامج نور.

وأضافت أنه يتوجب على المعلمات المعينات حديثاً المباشرة غداً الأحد بإذن الله تعالى في مدارسهن الموجهات إليها، وعلى قائدات المدارس الرفع بمباشرة المعلمة المعينة حديثاً فور مباشرتها غداً بإذن الله تعالى في مدرستها من خلال برنامج نور.