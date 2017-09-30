الإسكان تعلن بدأ الحجز فى “إسكان خميس مشيط” 30/09/2017 2:25 م | المحليات | 0 تعليقات صراحة – الرياض : نوهت وزارة الإسكان ببدء مرحلة المعاينة والحجز لمستفيدي الدعم السكني في إسكان خميس مشيط. وأشارت الوزارة، على حسابها الرسمى بموقع تويتر، إلى أن القسط الشهري يبدأ من 1930 ريال. 0 تويتر فيسبوك جوجل+ واتساب إقرأ أيضا المجلس الصحي يقر توحيد وحدات القياس للتحاليل المخبرية لمرضى غسيل الكلى صراحة – نواف العايد : أقر المجلس الصحي السعودي في اجتماعه الـ 79 الذي عقد برئاسة معالي وزير الصحة رئيس المجلس... المجلس الصحي يقر توحيد وحدات القياس للتحاليل المخبرية لمرضى غسيل الكلى المزيد “العمل” تشارك المجتمع الدولي في اليوم العالمي للمسنين .. غداً صراحة – الرياض : تشارك المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعدد من القطاعات... “العمل” تشارك المجتمع الدولي في اليوم العالمي للمسنين .. غداً المزيد الخطوط السعودية تدشن غدا رحلاتها المباشرة إلى “ترافندروم” صراحة – الرياض : تبدأ الخطوط السعودية بدءاً من فجر غد الأحد الأول من اكتوبر 2017م, تشغيل رحلاتها المباشرة... الخطوط السعودية تدشن غدا رحلاتها المباشرة إلى “ترافندروم” المزيد أرسل إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني