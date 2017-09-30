صراحة – الرياض : نوهت وزارة الإسكان ببدء مرحلة المعاينة والحجز لمستفيدي الدعم السكني في إسكان خميس مشيط.

وأشارت الوزارة، على حسابها الرسمى بموقع تويتر، إلى أن القسط الشهري يبدأ من 1930 ريال.