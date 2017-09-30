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الإسكان تعلن بدأ الحجز فى “إسكان خميس مشيط”

30/09/2017 2:25 م | المحليات | 0 تعليقات

صراحة – الرياض : نوهت وزارة الإسكان ببدء مرحلة المعاينة والحجز لمستفيدي الدعم السكني في إسكان خميس مشيط.

وأشارت الوزارة، على حسابها الرسمى بموقع تويتر، إلى أن القسط الشهري يبدأ من 1930 ريال.

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