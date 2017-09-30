صراحة – خالد الحسين : أحبط جمرك مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بمحافظة ينبع كمية من مادة “الهيروين” المخدرة بلغت (878,7) ثمانمائة وثمانية وسبعون جرام وسبعة من الجرام, كانت مُخبأة داخل أحشاء أحد المسافرين.

وحول تفصيل ذلك قال الأستاذ محمد المحمادي مدير عام جمرك مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة اشتبه المراقب الجمركي بأحد ركاب الرحلة، وتم إخضاعه للتفتيش الذاتي وذلك بعرضه على جهاز فحص الأحشاء، وبالفعل أكدت نتيجة الفحص إيجابيتها، حيث عُثر بداخل أحشاء الراكب على (110) كبسولة تحتوي جميعها على (878,7) ثمانمائة وثمانية وسبعون جرام وسبعة من الجرام من مادة “الهيروين” المخدرة. مشيراً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.