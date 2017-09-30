صراحة – جازان : صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأنه وفِي إطار ما يقوم به رجال حرس الحدود من متابعة ورصد لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر الحدود البرية والبحرية للمملكة فقد رصدت الدوريات البحرية بمنطقة جازان بعد توفيق الله تعالى يوم الجمعة الموافق ٩ /١/ ١٤٣٩هـ هدف بحري أثناء محاولته تجاوز خط الحدود لمسؤوليات قطاع فرسان وفور دخوله منطقة الحظر البحري تم محاصرته وإطلاق النار عليه مما أسفر عن ذلك القبض على القارب والذي إتضح أن على متنه (٣) ثلاثة أشخاص يمنيِّي الجنسية.. وبتفتيشهما وتفتيش القارب عثر بحوزتهما على ما مجموعه ،(٢٠٠ ,٢٥١) مائتان وواحد وخمسون كيلوجراما ومائتا جرام من مادة الحشيش المخدر. وقد قبض أيضاً على المستقبلين والذين هم من الجنسية السعودية واليمنيه.. كما تم في حينه المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص و المضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الاخرى.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن رجال حرس الحدود سيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفه التي تستهدف النيل من أبناءه وسيتصدون بعون الله وتوفيقه لكافة محاولات خرق خط الحدود او الدخول في مناطق الحظر بكل حزم وقوة.