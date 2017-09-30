صراحة – الرياض : أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس الاتحاد السعودي لدرجة الشباب وجاءت نتائجها كالتالي:
الاتفاق – الأهلي ( 0 – 1 )
القادسية – الهلال ( 2 – 2 )
هجر – الاتحاد ( 0 – 3 )
الفتح – الشباب ( 1 – 1 )
الرائد – النصر ( 0 – 2 )
أبها – الوحدة ( 1 – 2 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
المجموعة الأولى :
1 – الهلال ( 4 نقاط )
2 – الوحدة ( 4 نقاط )
3 – القادسية ( نقطتان )
4 – أبها ( بدون أي نقطة )
المجموعة الثانية :
1 – الأهلي ( 6 نقاط )
2 – النصر ( 3 نقاط )
3 – الاتفاق ( 3 نقاط )
4 – الرائد ( بدون أي نقطة )
المجموعة الثالثة :
1 – الاتحاد ( 4 نقاط )
2 – الفتح ( نقطتان )
3 – الشباب ( نقطتان )
4 – هجر ( نقطة واحدة )