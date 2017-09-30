صراحة – الرياض : ضمن مباريات كأس الاتحاد السعودي لدرجة الشباب في جولته الثانية تقام اليوم ست مباريات ستكون على... اليوم .. ست مباريات ضمن الجولة الثانية من كأس الاتحاد للشباب