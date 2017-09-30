صراحة – واس : توج لاعب نادي الهلال عبدالإله بورقه بلقب بطولة المملكة التصنيفية تحت 15 سنة للإسكواش اليوم على صالة نادي الرياض ، بمشاركة 16 لاعباً يمثلون 8 أندية .

وعقب نهاية المنافسات سلم المدير التنفيذي للاتحاد خالد السعد وعضو مجلس الإدارة سامر الخطيب كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية للاعب عبدالإله بو رقه ، فيما تسلم صاحب المركز الثاني لاعب الاتفاق ياسر آل عباس الميدالية الفضية ومكافأة مالية ، ونال لاعب الهلال أسامه العتيبي صاحب المركز الثالث الميدالية البرونزية ومكافأة مالية ، فيما حصل على المركز الرابع زميله أحمد بو رقه الذي تسلم مكافأة مالية .