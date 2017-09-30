صراحة – واس : وقع مجلس شباب منطقة عسير عقد شراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية برجال ألمع أمس الأول بحضور المحافظ صالح آل فردان، مثل مجلس شباب منطقة عسير أمين المجلس عادل آل عمر، فيما مثل لجنة التنمية الإجتماعية برجال ألمع رئيس اللجنة عبد الله شيبان.

وتضمن عقد الشراكة تنفيذ العديد من البرامج التي تخدم الشباب بالمحافظة،وتبادل الخبرات وتعزيز سبل التكامل لتفعيل الخطط المشتركة التي تتضافر فيها الجهود من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لشباب المحافظة وزوارها وإبراز الدور التاكملي لمؤسسات المجتمع وما تقدمه من خدمات لفئات المجتمع .

وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة عبد الله شيبان أنه تم الاتفاق على التعاون في مجال الأنشطة والبرامج الشبابية بشكل عام في المحافظة ، بما يخدم شباب المحافظة ويعود عليهم بالنفع والفائدة .

حضر توقيع الشراكة وكيل المحافظ علي بن عبد الله السراحي وممثل شباب رجال ألمع بمجلس شباب منطقة عسير إبراهيم القيسي .