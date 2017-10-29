صراحة – محمد المحسن : تنفذ إدارة تقنية المعلومات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في قسم نظام نور 20 برنامجاً من البرامج التدريبية تستهدف من خلالها 700 مسؤول عن نظام نور بمدارس تعليم مكة .

وتستهدف البرامج 10 مكاتب تعليمية في مراحل التعليم المختلفة بحيث تكون حصة التدريب ( يوم للمدارس الابتدائية بعدد ٣٥ متدرباً والثاني للمدارس المتوسطة والثانوية بعدد ٣٥ متدرباً ) وتستمر لمدة شهر من تاريخ 9 / 2 / 1439 هــ .

وتقام البرامج التدريبية بالتعاون مع مكتب التعليم الأهلي وعدد من المدارس الأهلية ويمكن التسجيل في البرنامج من خلال رابط ( نظام نور للخدمات الإلكترونية ) .