صراحة – نواف العايد : استطاع الفريق الجراحي بمركز القلب بمستشفى المك خالد بحائل بعد توفيق الله , إنقاذ مصاب تعرض لطلقة من مسدس مسامير استقرت بجوار عظمة القص من الجهة اليمنى، حيث تم استقبال المصاب بطوارئ المستشفى وهو في حالة غير مستقرة ولله الحمد.

وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود تجمع دموي شديد بالغشاء التأموري للقلب ووجود جسم معدني خلف الشريان الأورطي وأمام الشعب الهوائية، حيث تم نقل المصاب فوراً إلى غرفة العمليات وإجراء العملية بفتح عظمة القص وإستخراج الجسم الغريب وهو عبارة عن مسمار طوله 5 سم، وبعد إستقرار حالته تم نقله إلى رعاية جراحة القلب بمركز القلب، وعمل منظار حنجري لإستبعاد وجود أي إصابات بالشعب الهوائية، كما تم فصل المريض من جهاز التنفس الصناعي بعد ساعتين من دخوله العناية، وهو الآن بحاله جيدة ومستقرة بفضل من الله.

من الجدير بالذكر تم إجراء العملية في غضون نصف ساعة من إستدعاء الفريق الجراحي، وأستغرقت العملية قرابة الساعة والنصف.

وتنفذ وزارة الصحة حالياً برنامج (أداء الصحة) الذي يستهدف رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات وهو ما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للتحول الوطني 2020 نحو تحقيق رؤية المملكة ويشمل حاليًا 70 مستشفى رئيسا حيث يتم تطبيق ما يزيد على 40 مؤشراً لقياس الأداء في سبعة محاور خدمية .