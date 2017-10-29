صراحة – محمد المحسن : نفذت بلدية السعيرة ممثلة بإدارة صحة البيئة مؤخرا حملة تفتيشية ميدانية مكثفة على المحلات المتعلقة بالصحة العامة المواد الغذائية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس ماجد الرويس أن البلدية قامت بحملة ميدانية مكثفة على المحلات المتعلقة بالصحة العامة حسب الخطة المعدة من الأمانة بعنوان “التلوث الخلطي” ، مشيرا إلى أن الحملة تهدف الى التأكد من فصل المواد الغذائية عالية الخطورة عند حفظ والتخزين في وحدات التبريد والنشاط المستهدف هو المطاعم والبوفيهات والبقالات وما في حكمها.

وأكد حرص البلدية على صحة وسلامة الجميع من خلال تنفيذ الحملات التفتيشية ، وعلى تقديم أفضل الخدمات للمستهلكين ، داعيا جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى.