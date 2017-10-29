صراحة – نواف العايد : رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة بحضورصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، في مكتبه بالإمارة اليوم ، توقيع الجمعية لعقود إنشاء 50 وحدة سكنية لخدمة المحتاجين في شمال وجنوب غرب المنطقة.

ووقع الاتفاقية من جانب الجمعية الأمين العام للجمعية محمد بن صالح العوفي ، وعن مؤسسة لمسة صفاء للمقاولات مديرها محمد بن فليح الرشيدي ، حيث تهدف تلك العقود إلى اتفاق الجمعية مع مؤسسة لمسة صفاء لتكون هي المتعهدة بإنشاء تلك الوحدات السكنية.

وبارك سمو أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بتوقيع تلك العقود لإنشاء 50 وحدة سكنية موزعة في مختلف أنحاء منطقة القصيم لخدمة المحتاجين ، منوها بالدعم المتواصل من قبل حكومتنا الرشيدة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وما توليه من أهمية ورعاية للمواطنين.

جاء ذلك خلال رئاسة سموه ، اليوم في مكتبه بمقر الإمارة اجتماع أعضاء اللجنة التنسيقية لجمعية الإسكان الأهلية.

حيث بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية لسموه ، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل القائمين على الجمعية ، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز هو خطوة نجاح جديدة تضاف لنجاحات المنطقة لخدمة محتاجي الإسكان ، داعياً رجال الأعمال إلى دعمها، حيث تتلمس احتياجات المواطنين من ذوي الدخل المحدود للسكن في جميع محافظات ومراكز المنطقة ، كما ناقش سمو الأمير فيصل بن مشعل خلال الاجتماع أيضاً مقترح مجلس إدارة الجمعية ترشيح صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ليكون نائباً لرئيس مجلس إدارة الجمعية ، إثر ذلك دشن سموه هوية الجمعية التي تشمل شعار ورؤية ورسالة وأهداف الجمعية.

كما اطلع سموه والحضور عن شرحٍ مفصل من قبل أمين عام الجمعية عن الجهود التي بذلت خلال إنشاء الجمعية وإكمال كل المتطلبات الخاصة بها من الأعمال التأسيسية المرتبطة بالجمعية ، وعن تفويض اللجنة التنفيذية للجمعية بالقيام بأعمال مجلس الإدارة ، وتعيين مدير تنفيذي للجمعية المهندس عبدالكريم الغنيم ، واختيار مقر مؤقت للجمعية.

وصرح نائب أمير القصيم بهذه المناسبة قائلاً : إن الجهود المبذولة والتي تقدم في وطننا الغالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ عامه , وفي هذه المنطقة خاصة ومن قبل قائدها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ومن أبنائها البررة, انعكست وبشكل كبير على نهضتها وعلو كعبها في شتى المجالات.

وأضاف : أن إنشاء جمعية الإسكان الأهلية في المنطقة يعد عملاً اجتماعياً يحقق الاستقرار للمجتمع وهي خطوة نجاح جديدة تضاف لنجاحات المنطقة لخدمة أهلها في كافة أنحائها ، مفيداً أن تكيلفه نائباً لرئيس مجلس إدارتها يعكس مسؤولية عظيمة لخدمة المواطنين عبر التيسير للمحتاجين منهم بشكل مضاعف, وسيكون التكاتف لغة لهذا العمل في مجلس إدارتها, لتقديم أقصى الجهود التي تخدم الإسكان الأهلي بالمنطقة, ولكي يحصل المواطن على سكن ملائم بخيارات متنوعة ووافية ، معلناً سموه في الختام عن تقديمه مبلغ مليون ريال دعماً من سموه للجمعية , سائلاً الله العلي القدير أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم , وأن يعين الجميع لما فيه صلاح خدمة هذا الوطن وأهله.