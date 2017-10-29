صراحة – محمد المحسن : دشن مدير مكتب التعليم بمحافظة صامطة الدكتور علي بن محمد عطيف ، بمقر المكتب اليوم ، مشروع “المدارس المعززة للسلوك الإيجابي” .

و‏أوضح الدكتور عطيف ، في كلمة خلال حفل التدشين ، أن المشروع سيبني جيلاً واعداً يخدم دينه ووطنه ويؤصل الولاء لقائد الأمة الإسلامية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله-.

وأشار إلى أن المشروع سيتضمن المشروع العديد من الفعاليات تشمل المعارض ، والمسابقات التربوية ، وإشراك الأسر ، وتفعيل الشراكات المجتمعية والمجالس المدرسية.

‏ويهدف مشروع “المدارس المعززة للسلوك الإيجابي” ، إلى رعاية السلوك الإيجابي والحرص على إنمائه، والحد من السلوك السلبي، وتوفير البيئة المناسبة والجاذبة، وتدريب الطلاب باستخدام الأساليب التربوية، والحرص على ترسيخ القيم الإسلامية الثابتة التي يقوم عليها المشروع .