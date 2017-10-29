صراحة – نواف العايد : قامت فرق المراقبة التابعة لوزارة التجارة والاستثمار بمنطقة تبوك بجولات تفتيشية على مراكز بيع وتركيب إطارات السيارات للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس التي تضمن سلامة مستخدميها وفق المعايير المحددة لذلك.

وقد أسفرت الجولات التفتيشية لمراقبي فرع الوزارة بتبوك وجميع محافظاتها، عن رصد عدد من المخالفات، ومن ضمن المخالفات بيع إطارات لا يوجد عليها بطاقات الطاقة و أطارات مجهولة المصدر ، حيث تم مصادرتها واستدعاء أصحاب تلك المحال لإكمال ما يلزم.

فيما أكد مدير عام وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة المهندس سالم بن سليمان الوباري أن تلك الحملات مستمرة لمدة أسبوع كامل على مستوى منطقة تبوك ومحافظاتها لضمان تقيد مراكز بيع وتركيب إطارات السيارات بالمواصفات والمقاييس وسوف يتم تطبيق العقوبات على المراكز المخالفة.