صراحة – خالد الحسين : وقع مدير جامعة جدة المكلف الدكتورعدنان الحميدان ، وبحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبيد آل مظف اليوم مذكرة تفاهم مع شركة ORACLE العالمية للحاسبات ممثلة في مديرها التنفيذي ثامر الحربي.

وأوضح مدير الجامعة المكلف ، أن هذه الاتفاقيه تأتي ضمن شراكات الجامعة الهادفة إلى تحقيق أعلى المستويات العلمية والتدريبية والمعرفية لطلاب وطالبات الجامعة.

من جهته أكد عميد كلية الحاسبات بالجامعة الدكتور صالح الشمراني بأهمية هذه المذكرة التي تتماشى مع الخطة الطموحة للمملكة للتحول الوطني ورؤية 2030م ، التي ستتيح الفرصة أمام الطلاب والطالبات للتأهيل لسوق العمل ، إلى جانب أنها ستعمل على استفادة كلية الحاسبات من برامجها التدريبية ، ودمج البرمجيات في مجال المناهج ، ما سينعكس أثرها في القريب العاجل على طلاب وطالبات الجامعة ومخرجات سوق العمل.