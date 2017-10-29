صراحة – نواف العايد : استعاد فريق نابولي الصدارة اليوم، بعد فوزه على ضيفه ساسوولو بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم ، حيث ارتفع إلى 31 نقطة ، بفارق ثلاث نقاط عن كل من يوفنتوس ، فيما توقف رصيد ساسوولو عند 8 نقاط بالمركز الـ 17 .

وحقق فريق سمبدوريا فوزه الخامس تواليا بتغلبه على ضيفه كييفو بأربعة أهداف مقابل هدف ، رافعا رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس .

وخسر فريق فيورنتينا من مضيفه كروتوني بهدفين لهدف ، كما خسر فريق اتالانتا من مضيفه اودينيزي بهدفين مقابل هدف ، فيما حقق فريق سبال فوزه الثاني في الدوري على حساب ضيفه جنوى بهدف دون رد .

ويلعب لاحقا فريق تورينو مع كالياري .