صراحة – فيصل القحطاني : صرح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة أنه إشارة إلى ما تم تداوله من خلال وسائل التواصل الاجتماعي حول مقطع فيديو يظهر فيه قيام أربعة أشخاص بالاعتداء على شاب وامرأة عند مدخل أحد المراكز التجارية في محافظة جدة… فعليه توضح شرطة المنطقة أنه بتاريخ 1439/2/8 تلقى مركز شرطة السامر بمحافظة جدة بلاغ مواطن في العقد الثاني من العمر، يدعي أنه أثناء سيره في الطريق العام قام أحد سائقي المركبات وبرفقته ثلاثة أشخاص بمضايقته، وعند توقفه أمام أحد المراكز التجارية قاموا بالاعتداء عليه بالضرب وعلى والدته التي تدخلت لفض النزاع، ونتج عن ذلك إصابات طفيفة بهما.

وأضاف أنه جرى سماع أقوالهما وضبط أحد الأشخاص المدعى عليهم (قائد المركبة) وهو مواطن في العقد الثاني من العمر وتحديد هوية المرافقين له المدعى عليهم لضبطهم وسماع أقوالهم تمهيدا لإحالتهم للنيابة العامة بحكم الاختصاص.