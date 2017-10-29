صراحة – محمد المحسن : دربت وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس بالرياض(بنات) 66 معلمة ومشرفة ٩ قائدات مدارس على مهام المعلم المشرف وأدواره ومسؤولياته وذلك في مقر الوحدة

ويستهدف البرنامج التدريبي المعلمات المشرفات المستجدات على هذا المجال، بهدف إعداد المعلمة المشرفة القادرة على تنفيذ مهامها بمهنية ومهارة عالية، والتعرف على الإشراف التربوي في المدرسة والتعرف على مفهوم المجتمع التعلمي المهني ومعرفة النواتج المتوقعة منها، كما تم شرح آلية تنظيم عمل المعلمة المشرفة وملفاتها وسجلاتها.

و تولت عمليات التدريب مشرفة التدريب وعضو الوحدة الأستاذة منيرة العريدي ومشرفة المواد العلمية – عضو الوحدة- الأستاذة فاطمة الشهري، وقد أثنت المدربتان على تفاعل المتدربات وإيجابيتهن أثناء البرنامج، وسيساهم البرنامج بإذن الله في تمتين فلسفة برنامج تطوير ومنطلقاته التي يرعاها مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم عبر شريكه المنفذ شركة تطوير التعليمية.

من جانب آخر تقيم الوحدة دورة الدروس الصفية لمشرفات مكاتب التعليم عبر سلسلة من الدورات الممتدة والمتكررة ، حيث بدأت أولى تلك الدورات يوم الخميس السادس من شهر صفر، بهدف تمكين مشرفات مكاتب التعليم من الإشراف و المتابعة لتطبيقات الدروس الصفية في المدارس ضمن “تحقيق التكامل بين وحدة تطوير ومكاتب التعليم ، وسعياً لتكوين مجتمعات تعلم مهنية ترتقي بالعمليات التربوية وممارساتها داخل المدارس وخارجها، كما تهدف الدورة إلى تمكين مشرفات مكاتب التعليم من التوسع في تطبيق الدروس الصفية في مكاتب أخرى .

وتولت عمليات التدريب الأستاذة نورة الخراشي – مديرة الوحدة- والأستاذة نهى الفايز مشرفة التخطيط وعضو الوحدة، وسيتم من خلال هذه الدورة تغطية 140 متدربة بإذن الله.

الجدير ذكره أن الدروس الصفية هي إحدى أدوات تفعيل مجتمعات التعلم المهنية والتي تم التدرّب عليها من قِبل مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم عبر شريكه التنفيذي شركة تطوير التعليمية.