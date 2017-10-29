صراحة – خالد الحسين : ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بارق غدا، محاضرة بعنوان ” أهوال يوم القيامة”،وذلك بجامع العدن .

وتأتي المحاضرة ضمن البرامج والأنشطة الدعوية التي ينظمها المكتب هذا العام.