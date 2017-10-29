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أهوال يوم القيامة ..محاضرة بتعاوني بارق

29/10/2017 9:08 م | المحاضرات | 0 تعليقات

صراحة – خالد الحسين : ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بارق غدا، محاضرة بعنوان ” أهوال يوم القيامة”،وذلك بجامع العدن .
وتأتي المحاضرة ضمن البرامج والأنشطة الدعوية التي ينظمها المكتب هذا العام.

 

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