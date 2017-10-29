أهوال يوم القيامة ..محاضرة بتعاوني بارق 29/10/2017 9:08 م | المحاضرات | 0 تعليقات صراحة – خالد الحسين : ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بارق غدا، محاضرة بعنوان ” أهوال يوم القيامة”،وذلك بجامع العدن . وتأتي المحاضرة ضمن البرامج والأنشطة الدعوية التي ينظمها المكتب هذا العام. 0 تويتر فيسبوك جوجل+ واتساب إقرأ أيضا مواقف من السيرة ..محاضرة بتعاوني رجال ألمع صراحة – خالد الحسين : ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رجال ألمع يوم غدٍ محاضرة... مواقف من السيرة ..محاضرة بتعاوني رجال ألمع المزيد دورة علمية بتعاوني شرورة صراحة-واس:ينفذ فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران, ممثلاً بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد... دورة علمية بتعاوني شرورة المزيد “شكر النعم” محاضرة في تعاوني جنوب حائل صراحة-واس:ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب حائل غداً محاضرة بعنوان ” شكر النعم... “شكر النعم” محاضرة في تعاوني جنوب حائل المزيد أرسل إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني