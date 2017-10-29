صراحة – الرياض : يعقد معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة حاليا مؤتمرًا صحفيا.

وصرح رئيس الهيئة بأنه بناء على ما رفعته اللجان المشكلة فقد قرر التالى :

إحالة مكتب النعيم ومكتب التنمية ومكتب العربي للاستشارات الهندسية للتحقيق وذلك لوجود قصور في تنفيذ أعمالهم.

البدء في اتخاذ الإجراءات النظامية لسحب المشاريع من مقاولي التنفيذ الذين تبين قصورهم في تأدية أعمالهم.

إنشاء مكتب في الهيئة العامة للرياضة تحت مسمى إدارة المشاريع ويرتبط بمعالي رئيس مجلس الإدارة.

التحقيق في عملية توريد البوابات الإلكترونية لمشروع استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

إنهاء مشروع استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة خلال مدة لا تتجاوز 18 شهراً بسعة 25 ألف متفرج

الانتهاء من مشروع إنارة منشأة نادي الطائي خلال 4 أشهر.

العمل على إنجاز منشأتي ناديي الرائد وأبها خلال مدة لا تتجاوز 18 شهراً.

سحب جميع المشاريع التابعة (لشركة الرياض للتشغيل والصيانة) والبالغ عددها 9 مشاريع.

التحقيق في تعثر مشروعي مدرجات نادي الحزم وتطوير إنارة مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بالقصيم