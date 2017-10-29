صراحة – الرياض : نشرت الهيئة العامة للرياضة إنفوجرافيك شامل للقرارات التى أعلن عنها معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد مساء اليوم.

وصرح رئيس الهيئة بأنه بناء على ما رفعته اللجان المشكلة فقد قرر التالى :

إحالة مكتب النعيم ومكتب التنمية ومكتب العربي للاستشارات الهندسية للتحقيق وذلك لوجود قصور في تنفيذ أعمالهم.

البدء في اتخاذ الإجراءات النظامية لسحب المشاريع من مقاولي التنفيذ الذين تبين قصورهم في تأدية أعمالهم.

إنشاء مكتب في الهيئة العامة للرياضة تحت مسمى إدارة المشاريع ويرتبط بمعالي رئيس مجلس الإدارة.

التحقيق في عملية توريد البوابات الإلكترونية لمشروع استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

إنهاء مشروع استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة خلال مدة لا تتجاوز 18 شهراً بسعة 25 ألف متفرج

الانتهاء من مشروع إنارة منشأة نادي الطائي خلال 4 أشهر.

العمل على إنجاز منشأتي ناديي الرائد وأبها خلال مدة لا تتجاوز 18 شهراً.

سحب جميع المشاريع التابعة (لشركة الرياض للتشغيل والصيانة) والبالغ عددها 9 مشاريع.

التحقيق في تعثر مشروعي مدرجات نادي الحزم وتطوير إنارة مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بالقصيم

إنشاء منصة لبيع التذاكر الكترونياً وذلك خلال 5 أشهر من تاريخه

حل مجلس إدارة نادي الوحدة وتكليف الأستاذ محمد أحمد طيب حتى نهاية الموسم

توقيع مذكرة تفاهم مع مركز (كليفلاند كلينيك) الذي يعد من أفضل 3 مراكز طبية بالعالم لتشغيل مستشفى الأمير فيصل بن فهد

تعيين وكيل هيئة الرياضة للإعلام رئيساً للاتحاد على أن يشكل مجلس الإدارة وفقاً للائحة المعتمدة خلال 60 يوماً

إطلاق اتحاد الإعلام الرياضي واعتماد التنظيم الأساسي له.

إطلاق مبادرة (ادعم ناديك) من خلال فتح حساب بنكي موحد تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة وحسابات فرعية خاصة للأندية

البدء في تهيئة ثلاثة ملاعب في الرياض وجدة والدمام لتكون جاهزة لدخول العائلات مطلع 2018 وفقاً للضوابط الخاصة بذلك.

إعداد اللائحة التنظيمية والمعايير اللازمة لابتعاث المدربين الوطنيين، وسيكون بدء الابتعاث في يناير 2018.

حصر المستحقات المتأخرة لحكام كرة القدم التي بلغت (18.211.720) ريالاً، وجارِ استكمال صرفها.

إعادة تنظيم أسعار تذاكر المباريات لكافة الدرجات.

البدء في تركيب أجهزة لتهوية استاد مدينة الملك عبدالله في جدة، بواقع 160 جهازاً خلال مدة لا تتجاوز 5 أشهر.

إنشاء مجمع ترفيهي شامل وملتقى للجماهير يحتوي (مطاعم ـ مقاهي ـ شاشات عرض) في ثلاثة استادات بالرياض وجدة والدمام

فتح المقصورة الرئيسية للجماهير كفئة جديدة للتذاكر

تطوير البوابات الالكترونية لاستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

تركيب بوابات الكترونية في: استاد الملك فهد، مدينة الملك عبدالله ببريدة، استاد الأمير محمد بن فهد، مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.