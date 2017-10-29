صراحة – مدحت الاحمد : حددت الهيئة أسعار تذاكر الدخول للملاعب خلال مباريات الأندية في الدوري والكأس والذي يأتي بعد قرار الهيئة بإعادة تنظيم أسعار تذاكر المباريات منعا للمبالغة الحاصلة في أسعار تذاكر بعض الجماهيرية والتي تثقل كاهل الجماهير.

وقسمت الهيئة الملاعب إلى ٤ فئات ، حيث يتراوح أسعار التذاكر في الفئتين أ و ب من ١٠ ريال إلى ٢٥ ألف ريال ، وفئة ج من ١٠ ريال إلى ٣٠٠٠ ريال ، وفئة د من ٥ إلى ٣٠٠ ريال.

كما حددت الهيئة خصومات على بعض الفئات المستهدفة تتراوح ٢٥% إلى ١٠٠% على أن تقوم الشركة المشرفة على التذاكر باحديد ضوابط ومعايير تفصيلية للفئات المستهدفة واﻵلية المناسبة للتحقق من أهليتهم.