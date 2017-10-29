هيئة الرياضة توضح الخصومات المتاحة على تذاكر مباريات كرة القدم 29/10/2017 11:08 م | الرياضية | 0 تعليقات صراحة – الرياض : أوضحت الهيئة العامة للرياضة، عبر حسابها الرسمى بموقع تويتر، الخصومات المتاحة على تذاكر مباريات كرة القدم. 1 تويتر فيسبوك جوجل+ واتساب إقرأ أيضا أسعار التذاكر الجديدة بعد مؤتمر الهيئة العامة للرياضة صراحة – مدحت الاحمد : حددت الهيئة أسعار تذاكر الدخول للملاعب خلال مباريات الأندية في الدوري والكأس والذي يأتي... أسعار التذاكر الجديدة بعد مؤتمر الهيئة العامة للرياضة المزيد شاهد .. إنفوجرافيك شامل لأهم قرارات هيئة الرياضة المعلنة اليوم صراحة – الرياض : نشرت الهيئة العامة للرياضة إنفوجرافيك شامل للقرارات التى أعلن عنها معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة... شاهد .. إنفوجرافيك شامل لأهم قرارات هيئة الرياضة المعلنة اليوم المزيد رئيس هيئة الرياضة يحيل ثلاث مكاتب للتحقيق بسبب قصور أعمالهم صراحة – الرياض : يعقد معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة حاليا مؤتمرًا صحفيا. وصرح رئيس الهيئة بأنه... رئيس هيئة الرياضة يحيل ثلاث مكاتب للتحقيق بسبب قصور أعمالهم المزيد أرسل إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني