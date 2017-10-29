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هيئة الرياضة توضح الخصومات المتاحة على تذاكر مباريات كرة القدم

29/10/2017 11:08 م | الرياضية | 0 تعليقات

صراحة – الرياض : أوضحت الهيئة العامة للرياضة، عبر حسابها الرسمى بموقع تويتر، الخصومات المتاحة على تذاكر مباريات كرة القدم.

 

 

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