صراحة – وكالات : أكدت مصادر إعلامية تركية أن الشرطة اعتقلت 143 شخصا للاشتباه في صلتهم بتنظيم “داعش”، أثناء عمليات لمكافحة الإرهاب في ثماني مدن مطلع الأسبوع الجاري.

وذكرت “الأناضول”، أن “شرطة مكافحة الإرهاب اعتقلت 49 أجنبيا السبت خلال عمليات في العاصمة أنقرة، وأن بعض المعتقلين يعتقد أنهم كانوا يخططون لهجوم في عيد الجمهورية التركية”.

وداهمت الشرطة منازل في إقليم “بورصة” جنوب غرب تركيا، واعتقلت 39 شخصا بينهم 28 سوريا، واثنان من أذربيجان الأحد، ومن بين المعتقلين ثمانية قصّر.

وأشارت الوكالة نقلا عن مصدر في الشرطة التركية، أنها اعتقلت 22 شخصا في إقليم “أرضروم” في إطار تحقيق يتعلق بمنظمات إرهابية، وأضافت أن من بين المعتقلين من يشتبه أنهم أعضاء بارزون في التنظيم.

وذكرت الوكالة أن الشرطة اعتقلت كذلك 33 شخصا في خمس مدن أخرى، منها إسطنبول وأزمير في إطار عمليات مكافحة الإرهاب”، وضبطت كمية من الأسلحة والذخيرة وبيانات رقمية ووثائق أثناء المداهمات.